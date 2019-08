AliExpress otwiera promocję „Tydzień znanych marek” kolekcją Maffashion

Dzięki nawiązaniu współpracy z Flesz Fashion Night – jednym z najpopularniejszych wydarzeń w polskim świecie mody – oraz Maffashion, AliExpress pogłębia swoje relacje z polskim światem miłośników mody. Kapsułowa kolekcja Maffashion x AliExpress jest odzwierciedleniem najnowszych trendów i zostanie zaprezentowana na Flesz Fashion Night.

Kolekcja była uwarunkowana potrzebami platformy AliExpress – miejscem łatwo dostępnym i oferującym wiele zróżnicowanych produktów. To ukłon w ich stronę i nawiązanie do gorących w tym sezonie motywów połączonych z bardziej klasycznymi formami. W kolekcji znajdziemy m.in. oversizowe marynarki, które kocham! – dodaje Maffashion.

Pierwotnie znany z szerokiego asortymentu i doskonałego stosunku jakości do ceny, AliExpress coraz cześciej współpracuje z lokalnymi projektantami oraz autorytetami z branży mody. W marcu AliExpress był wiodącym partnerem Krakow Fashion Week, pomagając promować wydarzenie w ponad 200 krajach na świecie za pośrednictwem streamu. Dzięki tym działaniom, AliExpress coraz częściej staje się źródłem inspiracji oraz wyznacza kierunek w rozwoju branży modowej w Polsce.

Moda pozostaje kluczowym sektorem dla AliExpress i jesteśmy dumni, że możemy wspierać młodych polskich projektantów poprzez udostępnianie im platformy do prezentowania ich kreatywnych pomysłów klientom AliExpress z całego świata, który są świadomi najnowszych trendów – powiedział Gary Topp, Senior Operation Manager w AliExpress.

Tuż przed Flesz Fashion Night, AliExpress przygotowało dla swoich klientów w Polsce specjalną promocję pod hasłem „Tydzień znanych marek” . Promocja będzie obowiązywała od 26 do 30 sierpnia i w czasie jej trwania wybrane produkty będzie można kupić nawet do 50% taniej. Promocje na AliExpress to idealny czas, aby złożyć pierwsze zamówienie lub kupić coś, co już od dawna mamy na oku. Użytkownicy, którzy jeszcze nigdy nie zrobili zakupów przez serwis AliExpress będą mogli zaoszczędzić $4 na zamówieniach powyżej $5 używając kodu FLESZ na stronie AliExpress lub w aplikacji mobilnej.

AliExpress

AliExpress (www.aliexpress.com) to globalny serwis zakupowy powstały w 2010 roku, który umożliwia konsumentom z całego świata dokonywanie zakupów bezpośrednio od producentów i dystrybutorów w Chinach, a także, w coraz większym stopniu, od sprzedawców w innych krajach. Najważniejsze rynki konsumenckie, w których AliExpress cieszy się popularnością to Rosja, Stany Zjednoczone, Brazylia, Hiszpania, Francja i Polska. AliExpress jest platformą należącą do spółki Alibaba Group.

Flesz Fashion Night

Gala Flesz Fashion Night to jedno z największych wydarzeń w polskim świecie mody. Organizatorem gali jest magazyn Flesz Gwiazdy & Styl – dwutygodnik wydawany przez Edipresse Polska od 2011 roku, pozycjonujący się pomiędzy magazynami z kategorii people a rynkiem magazynów kobiecych. Na wybiegu podczas Flesz Fashion Night co roku pojawiają się projekty ikon polskiego świata mody – Macieja Zienia, Agnieszki Maciejak, Łukasza Jemioła, duetu MMC czy Paprocki & Brzozowski. Wydarzenie przyciąga najważniejszych celebrytów ze świata mody, muzyki, filmu czy biznesu