Amazon w Polsce jeszcze w tym roku? Trwają rozmowy z Pocztą Polską

- Oficjalne wejście serwisu sprawi, że na szeroką skalę będą tam mogły oferować swoje produkty polskie firmy. Do tej pory handel na tej platformie był dla nich o tyle skomplikowany – że pojawiały się m.in. problemy z rozliczaniem podatku VAT. Aby ich uniknąć, trzeba np. zarejestrować się jako podatnik VAT w Niemczech. A to już jest bardziej skomplikowana zabawa - wyjaśnia Gazeta Wyborcza.

Warto inwestować w Polskę

Sprawę komentują eksperci zajmując się rynkiem e-commerce. Krystian Wesołowski z Head of Sales w Blue Media ocenia, że Polska jest obecnie krajem, w którym warto inwestować.

- Wystarczy spojrzeć na same liczby - w Polsce mamy więcej potencjalnych klientów niż Rumunia, Czechy, Słowacja i Słowenia razem wzięte. Doskonałym zabiegiem ze strony Amazona jest to, że pozwala zapłacić poprzez lokalnego dostawcę płatności - co ciekawe tego samego, który obsługuje również największego konkurenta w Polsce, czyli Allegro. A jak pokazuje nasze cykliczne badanie "Jak kupujemy w internecie", niemal połowa polskich konsumentów robiących zakupy online twierdzi, że zrezygnowało z zakupów w danym sklepie z powodu braku dogodnej formy płatności. Pozornie drobna rzecz jak brak preferowanej formy płatności potrafi skutecznie zniechęcać do zakupu - wyjaśnia Krystian Wesołowski.