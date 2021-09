Amazon zwiększa liczbę stałych miejsc pracy do 23 000 i intensywnie inwestuje w rozwój swojej działalności w Polsce Redakcja

fot. Amazon Newsroom

Od 2020 r. Amazon stworzył w Polsce 5 000 miejsc pracy, zwiększając łączną liczbę stałych pracowników do 23 000. Oferuje stanowiska m.in. w działach operacyjnych, inżynieryjnych, finansów, zasobów ludzkich, IT, programowania, zarządzania projektami, obsługi klientów, w centrach logistycznych, Amazon Web Services, Centrum Rozwoju Technologii i biurach. Amazon zapewnia także swoim pracownikom konkurencyjne wynagrodzenie, bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych, jak i wiele możliwości rozwoju kariery, w tym innowacyjny program „Postaw na Swój Rozwój”, w ramach którego pracownicy centrów logistycznych mogą liczyć na pokrycie kosztów szkoleń zawodowych do 26 tys. zł. Bezpośrednio i pośrednio Amazon tworzy ponad 51 000 miejsc pracy w Polsce. Od 2012 r. Amazon wygenerował w Polsce ponad 12 mld złotych inwestycji. Według szacunków od 2012 r. inwestycje Amazon doprowadziły do wytworzenia ponad 12 mld złotych wartości dodanej w gospodarce.