Rezydencja ambasadora USA w Warszawie to miejsce na mokotowskim wzgórzu z widokiem na południowe wjazdy do miasta. Dom został zaprojektowany w stylu Williamsburga przez architekta z Biura Budynków Zagranicznych Departamentu Stanu (OBO). Obiekt jest podobny do innych rezydencji ambasadorskich zbudowanych na całym świecie na początku lat 60., w tym m.in. do rezydencji ambasadora w Canberze w Australii. Rezydencja została zbudowana w 1963 roku za 320 000 dolarów. Następnie została wyceniona w 1967 roku na wartość 3,18 miliona dolarów. Dom mieści się przy ulicy Idzikowskiego 34.

Wikipedia / U.S. Department of State