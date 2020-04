An-225 w Warszawie. Tłumy z aparatami mimo zakazów. Parkowali na dziko na poboczu obwodnicy. Posypią się mandaty?

Największy samolot transportowy świata - An-225 - wylądował w Warszawie. Więcej o całej operacji piszemy tutaj. Zazwyczaj startom i lądowaniom Antonowa przyglądają się tłumy miłośników lotnictwa. Tym razem sporttersi mieli zostać w domu.

Na specjalnym punkcie przeznaczonym dla miłośników robienia zdjęć lądującym samolotom pojawiła się policja. Pilnowała, by na miejscu byli jedynie dziennikarze relacjonujący przylot super-maszyny. Specjalny komunikat wystosowało także lotnisko Chopina. "Rozumiemy w pełni chęć zobaczenia tego, jedynego na świecie giganta na własne oczy, ale prosimy pamiętajcie o naszym wspólnym bezpieczeństwie i zdrowiu – nie przyjeżdżajcie w rejon lotniska, zostańcie w domu." Wszystko to na marne. Tłumy i tak wyszły z domu, by obserwować przylot Antonowa An-225.