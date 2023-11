Andrzejki w Warszawie. 9 najlepszych imprez z wróżbami, tańcami i nie tylko

Restauracja Tel Aviv Urban Food zaprasza do celebrowania Andrzejek i Katarzynek. Na miejscu, po zarezerwowaniu stolika można spróbować wróżb andrzejkowych: wylewania wosku przez dziurkę od klucza na wodę i interpretacja kształtów powstałych po stężeniu wosku;rzucania butem w drzwi. Jeśli but wskazuje na klamkę, to oznacza to małżeństwo w najbliższej przyszłości.losowania z miski przedmiotów symbolizujących różne sfery życia i przyszłości. KIEDY: 29 i 30 listopada GDZIE: Tel Aviv Urban Food, ul. Poznańska 11 WSTĘP: rezerwacje

udra / 123rf / zdjęcie ilustracyjne