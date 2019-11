Aneta Rostkowska-Rau o Fundacji Heorsi: Nabieramy dystansu do swoich codziennych trosk i problemów [ROZMOWA]

O pracy w fundacji Herosi, która na co dzień pomaga dzieciom z nowotworami, o wyzwaniach, jakie z tym się wiążą, a także o najlepszych i najgorszych momentach opowiada Aneta Rostkowa-Rau.

Kiedy narodził się pomysł na utworzenie fundacji?

Idea powstania Fundacji Herosi narodziła się ponad 10 lat temu i ściśle powiązana była z siatkarzami. Zawodnicy grający w tamtym czasie w reprezentacji Polski czy czołowych klubach Ligi Siatkówki – wyrazili chęć pomocy dzieciom z chorobami nowotworowymi pod sztandarem nowej fundacji. Bardzo szybko okazało się, że ich poparcie i zaangażowanie jest na wagę złota - bez tego, pewnie o „herosach” niewiele osób by usłyszało. Nazwa Fundacji to też nawiązanie do siatkarzy?

Zgadza się. Herosi, czyli znakomici sportowcy, którzy poświęcają swój czas i energię pomagając słabszym. Herosi to także dzieci walczące z chorobą nowotworową, ich rodzice, którzy na co dzień zmagają się z trudnościami związanymi z leczeniem dzieci. Herosi to także wolontariusze, którzy w ślad za siatkarzami odwiedzają, pomagają dzieciom.

Czym na co dzień zajmuje się Fundacja?

Nasza fundacja już od 10 lat aktywnie pomaga dzieciom z chorobami nowotworowymi oraz z domów dziecka. Wolontariusze realizują marzenia podopiecznych, organizują spotkania ze znanymi osobami, wyjazdy na mecze, treningi i koncerty. Regularnie odwiedzają dzieci w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka, organizując im czas wolny od zabiegów w trakcie leczenia i pobytu w szpitalu. Ale pomagacie nie tylko dzieciom…

Pomagamy także rodzicom. Przekazujemy środki na zakup nierefundowanych leków, wspieramy dzieci bezpośrednio na oddziale onkologii, ale i organizujemy aktywności dla rodziców, np. z okazji Dnia Mamy. Jakie najważniejsze zadania stawia pani przed Fundacją?

Najważniejszym, ale tym samym najtrudniejszym zadaniem jest udzielenie konkretnej pomocy. Jesteśmy blisko naszych podopiecznych, wsłuchujemy się w ich potrzeby. Na oddziale onkologii rozmawiamy z rodzicami oraz personelem medycznym. Staramy się pomagać w obszarach, które są dla nich najistotniejsze np. poprzez zakup nierefundowanych leków, sprzętu medycznego czy rehabilitacji, a także spełniając marzenia. W ostatnim czasie zakończyliśmy remont Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka – wykonaliśmy montaż instalacji wentylacji, której nigdy nie było na tym oddziale. Jedyną wentylacją było otwieranie okien i drzwi w pokoju chorego, co było niekorzystne dla zdrowia dzieci . Groziło to chociażby przeziębieniem, ale także narażało dzieci na komplikacje za sprawą bakterii i drobnoustrojów przenoszących się w pomieszczeniach. Poprzez założenie na oddziale systemu klimatyzacji przenieśliśmy Klinikę w XXI wiek – naprawdę mało jest w Polsce szpitali, które posiadają takie standardy.

Jakie działania podejmuje Fundacja?

Fundacja Herosi od samego początku istnienia zaangażowała się w pomoc na rzecz Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Klinika powstała w 1962 i była pierwszą placówką w Polsce (a drugą na świecie), która zajęła się leczeniem nowotworów

u dzieci. Specjalizuje się w leczeniu guzów litych wśród dzieci i młodzieży, w szczególności nowotworów kości (Klinka jest ośrodkiem referencyjnym leczenia guzów kości Polsce). Obecnie w ciągu roku leczy się tam około 3000 pacjentów z całego kraju. Klinika jako jedyna w Polsce kompleksowo i równolegle zajmuje się swoimi pacjentami – od biopsji (rozpoznania choroby), poprzez stosowane leczenie (chemioterapia), chirurgiczne zabiegi wycięcia guza nowotworowego, wszczepianie endoprotezy czy amputacje kończyny (jeśli jest taka konieczność), rehabilitację aż do zakończenia leczenia i okresowych kontroli w poradni. Jakie znane osoby zaangażowane są w pomoc Fundacji?

W działalność naszej fundacji zaangażowani są przede wszystkim znani sportowcy m.in. siatkarze i siatkarki, skoczkowie narciarscy, piłkarze ręczni, piłkarze nożni, a także aktorzy, projektanci i muzycy, którzy biorą udział w spotkaniach z dziećmi, zbiórkach i w sesjach zdjęciowych z udziałem podopiecznych. Fundacja Herosi od samego początku intensywnie współpracuje z reprezentacją Polski w siatkówce mężczyzn oraz Polskim Związkiem Piłki Siatkowej.

W jaki sposób siatkarze wspierają Fundację?

Zawodnicy oraz trenerzy odwiedzają podopiecznych fundacji leczących się na oddziale onkologii dziecięcej, przekazują siatkarskie gadżety na licytacje oraz użyczają swojego wizerunku w Charytatywnym Kalendarzu Fundacji Herosi. Od kiedy Fundacja tworzy kalendarz charytatywny?

Teraz powstała 8 odsłona wyjątkowego charytatywnego kalendarza. Jest to jedyny tego typu charytatywny projekt w Polsce z udziałem siatkarzy. Co roku staramy się także wymyślić nowy motyw przewodni kalendarza – w wydaniu na 2020 rok są to baśnie, bajki i legendy. Od siedmiu lat przy sesjach do kalendarza zdjęcia wykonuje Sylwia Dąbrowa. Czytaj także: Charytatywny kalendarz Fundacji Herosi 2020. Kupując go pomagasz dzieciom z nowotworami [WIDEO, ZDJĘCIA]

Czy obserwujecie, że z roku na rok sprzedaż jest coraz większa?

Nasz charytatywny kalendarz na pewno w wielu domach wpisał się na stałe w grafik zakupów i prezentów świąteczno-noworocznych. Już po wakacjach kibice dzwonią, piszą i pytają kiedy będzie kolejna edycja. Po otrzymaniu nowego egzemplarza wiele osób chwali się nim przesyłając zdjęcia, co jest niezwykle miłe.

Co udało się już kupić za pieniądze z kalendarza?

Dzięki wieloletniej współpracy fundacji z reprezentacją Polski w siatkówce oraz Polskim Związkiem Piłki Siatkowej do tej pory zakupiliśmy sprzęt medyczny o łącznej wartości przekraczającej 600 000 zł. (m.in. pompy do chemioterapii, kardiomonitory, specjalistyczne łóżka, sprzęt do rehabilitacji kończyn po zabiegach onkologicznych, pulsoksymetry, przenośny rentgen, konsole do oglądania zdjęć RTG, stół operacyjny z wyposażeniem oraz elektrokoagulator ). Wsparliśmy także remont w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka m.in. poprzez sfinansowanie montażu wentylacji i klimatyzacji o wartości 350 000 zł. Fundacja w ciągu dwóch ostatnich lat przeznaczyła na zakup nierefundowanych przez NFZ leków i chemioterapii dla pacjentów Kliniki ponad 200 000 zł. A na co przekazana będą pieniądze z kalendarza na 2020 rok?

Zysk z kalendarza na 2020 rok zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów nierefundowanej chemioterapii oraz diagnostyki genetycznej dla podopiecznych fundacji z Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka, gdzie leczą się dzieci z całej Polski.

Co najfajniejszego jest w prowadzeniu Fundacji?

Najfajniejszym uczuciem jest widok naszych uśmiechniętych podopiecznych, ich radość ze spełnionego marzenia, otrzymania wymarzonego prezentu czy spotkania swojego idola. Czuć wtedy olbrzymią energię, która przechodzi także na wolontariuszy. Takie chwile pozwalają naszym podopiecznym choć na moment zapomnieć o trudach szpitalnego leczenia. Niezwykle miło jest także zobaczyć w takich sytuacjach radość ich rodziców, którzy na co dzień doświadczają ogromnego stresu związanego z walką o życie swoich dzieci. Staramy się nie zapominać także o nich, poświęcając im czas na rozmowę, „zwalniając” z obowiązku ciągłego siedzenia przy łóżku dziecka, organizując specjalne aktywności tylko dla nich. Bardzo magiczne są także świąteczne spotkania które organizujemy na terenie Kliniki - np. Mikołajki, Wigilię czy spotkanie wielkanocne – gdzie nasi wolontariusze przygotowują prawdziwą ucztę dla dzieci i rodziców. Wspólnie zasiadamy do specjalnie przygotowanego stołu, spożywamy posiłki, śpiewamy, rozmawiamy i dzielimy się prezentami. To są niezapomniane chwile, które nas – wolontariuszy – uskrzydlają. Wszyscy nosimy je długo w sercu, dzięki czemu zyskujemy dodatkową energię na kolejne akcje na rzecz dzieci. A co najtrudniejszego?

Nie zaskoczę pewnie nikogo - momenty, w których dowiadujemy się o postępie choroby, trudnej sytuacji zdrowotnej czy śmierci naszych podopiecznych. Wielu wolontariuszy zżywa się z pacjentami i nie ukrywam, że ciężko jest im się pogodzić z tą stratą. To także chwile, które nam uświadamiają, jak ważne jest pomaganie i wsparcie, jakie dajemy dzieciom i rodzicom.

W jaki sposób osoby z zewnątrz pomogą zaangażować się w pomoc Fundacji?

Przede wszystkim zachęcamy wszystkich do zakupu Charytatywnego Kalendarza z siatkarzami. Można także zorganizować także zbiórkę na rzecz naszej fundacji na Facebooku, w serwisie www.siepomaga.pl/fundacjaherosi czy na ślubie lub przy okazji urodzin. Można także pomóc przekazując swoje włosy (niefarbowane, długość min. 35 cm) na niechirurgiczne systemy uzupełniania włosów dla naszych podopiecznych, w ramach ogólnopolskiej akcji „Podziel Się Dzieciństwem”. Oczywiście cały czas poszukujemy wolontariuszy, którzy będą chcieli podarować nam swój czas i pomagać naszym podopiecznym. Polecam wszystkim śledzenie naszej strony internetowej – www.herosi.eu czy kanałów społecznościowych na Facebooku i Instagramie, gdzie na bieżąco informujemy o naszych akcjach, w których można wziąć udział czy sposobach pomocy. A dlaczego Pani zdaniem warto pomagać innym?

Warto pomagać choćby dla tego niezwykłego uczucia radości, jakie towarzyszy każdemu spotkaniu z podopiecznymi i spełnieniu ich marzeń. Świat, gdy pomagamy staje się po prostu piękniejszy i lepszy! Nie odkryję przed Państwem nic nowego gdy powiem, iż działając na oddziale, gdzie dzieci walczą z nowotworami, nabieramy dystansu do swoich codziennych trosk i problemów. Każdy z gości, który przychodzi na nasze zaproszenie tego doświadcza. Dotyczy to także naszych wolontariuszy, którzy na co dzień angażują się w pomoc na rzecz dzieci. Zachęcamy wszystkich do pomagania – naprawdę warto!

