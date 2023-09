Angel of Poland. Trzy kandydatki z Warszawy powalczą w finale prestiżowego konkursu piękności

W jury zasiadają znane osobistości oraz influencerki, słynące z "dobrego nosa" do talentów. Wśród nich między innymi miss różnych konkursów piękności: Klaudia Trajdos, Adrianna Sulej, Ola Januszewska, a także znane ze swoich marek osobistych: Julia Szponer, Karolina Tokarska oraz ubiegłoroczna Angel of Poland Roksana Cieplińska. Organizatorem konkursu jest Damian Maciuszek, założyciel Cristal Premium Events.

Angel of Poland to prestiżowy ogólnopolski konkurs piękności, który otwiera uczestniczkom drzwi do świata mediów i modelingu. Finalistki biorą udział w kampaniach influencerskich oraz bilboradowych, a także w pokazach mody oraz sesjach zdjęciowych dla znanych marek. Wydarzenie organizowane jest drugi jest z rzędu i jak zapewniają organizatorzy, cieszy się ono coraz większą popularnością.

Trzy warszawianki w wielkim finale

W tegorocznym finale konkursu "Angel of Poland" zobaczymy piętnaście pięknych kandydatek. Wśród pretendentek do tytułu "miss Anioła Polski" znalazły się trzy warszawianki. Wiktoria Kopańska, Marta Lesiv oraz Wiktoria Kochmanska - bo o nich mowa, podbiły serca jurorów w półfinale konkursu, który odbył się w Katowicach 8 lipca 2023 roku. Teraz stają prze szansą zdobycia głównej nagrody.

Pierwsza z warszawskich kandydatek - Wiktoria Kopańska, 22-letnia studentka prawa i artystka, która wierzy, że życie to nie tylko podręczniki i wykłady, lecz także tańczący rytm i ekspresja sztuki. Od najmłodszych lat kształtowała swoje umiejętności baletowe oraz jazzowe, otwierając drzwi do fascynującego świata ruchu i emocji. Jest nie tylko modelką, ale również pasjonatką poszukiwania nowych zajęć, które pozwalają jej odkrywać siebie na nowo. Modelowanie to dla niej ekscytująca podróż, którą podąża z pasją. Każdy dzień zaczyna od porannego pilatesu, a wyzwanie konkursu Angel of Poland to dla niej okazja, której nie mogła przegapić. Jak sama mówi: "Skoro jest szansa, to dlaczego by z niej nie skorzystać?".

Wiktoria Kopańska

Kolejna pretendentka do tytułu pochodząca z Warszawy to Marta Lesiv - 23-latka, której życie nabiera kolorów na wybiegach modelingu. W mieście pełnym możliwości i wyzwań, Marta nie tylko zdobywa serca widzów swoim urokiem, lecz także czerpie inspirację do ciągłego doskonalenia się. Nowe tytuły to dla niej motywacja, która napędza ją do dalszego rozwoju. Wśród pochwał i aplauzu wybiegów kryją się nie tylko triumfy, lecz przede wszystkim przestrzeń do przekraczania własnych granic.

Marta Lesiv

Ostatnią warszawską kandydatką do zwycięstwa w konkursie "Angel of Poland" jest Wiktoria Kochmanska. Młoda, zaledwie 18-letnia Warszawianka, która z pewnością siebie wkracza do świata fotomodelingu. Jej motto "just try" nie tylko odzwierciedla ducha rywalizacji, lecz także determinację do eksploracji nowych możliwości.

Wiktoria Kochmanska

Czy któraś z warszawianek zdobędzie koronę "polskiego Anioła"? O tym przekonamy się jesienią.