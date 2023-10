Angielski autobus The Rolling Stones na ulicach Warszawy. Tak wyglądała premiera nowego albumu kultowej kapeli

Czerwony autobus The Rolling Stones przejechał przez Warszawę

Konkursy dla fanów

Akcja promująca nową płytę The Rolling Stones była nie tylko okazją do posłuchania nowej muzyki, ale także do wspólnej zabawy i integracji fanów. Wielu z nich podkreślało, że to wyjątkowe i niezapomniane przeżycie, które pokazało, że The Rolling Stones nadal potrafią zaskakiwać i zachwycać swoich słuchaczy. Nowa płyta „Hackney Diamonds” jest już dostępna w sklepach muzycznych i na platformach streamingowych.