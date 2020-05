Antonow An-124 Ruslan. Kolejny gigant na lotnisku Chopina. Przywiózł tony lekarstw do polskich aptek

Kolejny super-samolot przyleciał do Warszawy. Z dostawami na czas pandemii na lotnisko Chopina zawitał Antonow An-124 Ruslan. "Gigant" załadowany był po brzegi lekarstwami i środkami ochrony, które zamówiła grupa Neuca. Do Polski w jednym transporcie trafiło 600 metrów sześciennych towarów.

- Sprowadzone produkty trafią do aptek i placówek medycznych w całym kraju - komentowali przedstawiciele firmy. Sam rozładunek trwał trzy godziny. Ruslan to mniejszy brat Antonowa An-224, który przyleciał do Polski w połowie kwietnia. Jego wymiary są równie spektakularnie. Mierzy 69,1 metrów, a rozpiętość skrzydeł wynosi 73,3 metra.