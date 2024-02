Antywalentynki 2024 czyli Warszawa dla singli. Co robić samemu lub ze znajomymi w Dzień Zakochanych? Oto nasze propozycje Michał Mieszko Skorupka

14 lutego to dzień, w którym popularne restauracje, kawiarnie, sale kinowe i parki wypełniają się zakochanymi ludźmi. Nie inaczej jest w Warszawie, gdzie miłość w powietrzu czuć już od samego poranka. Nie oznacza to oczywiście, że osoby, które jeszcze nie znalazły swojej drugiej połówki, mają spędzać czas w domu w towarzystwie paczki chusteczek i kilogramów słodyczy. Kliknij w poniższą galerię i zobacz, co robić samemu lub ze znajomymi w Walentynki w stolicy.