Apartament w chmurach sprzedany za siedem milionów złotych. Z okien widać całą Warszawę

- Apartamenty w Złotej 44 to inwestycja, która jest w dzisiejszych realiach i warunkach rynkowych nie do powtórzenia. Udało nam się ją zakończyć przed czasem silnego wzrostu kosztów zarówno pracy jak i materiałów budowlanych oraz wykończeniowych. Dzięki temu dziś mamy w ofercie luksusowe apartamenty, o ponadczasowym designie i wysokiej jakości, którą można porównać do perfekcji wykonania najbardziej znanych marek zegarków szwajcarskich, ze względu na to, że gwarantujemy ich stałą i atrakcyjną cenę – tłumaczy Rafał Szczepański wiceprezes BBI Development, spółki będącej jednym z inwestorów.