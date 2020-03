Arche Hotel Geologiczna obchodzi 1 urodziny

Arche Hotel Geologiczna 8 kwietnia 2020 będzie obchodził swoje pierwsze urodziny. Przez ten czas zyskał wielu zwolenników oraz mnóstwo pochlebnych opinii na temat świadczonych usług i wnętrz m.in. otrzymał wyróżnienie International Property Awards w Londynie. Zaprojektowano w nim 77 przestronnych, klimatyzowanych pokoi, urządzonych w stylu art.deco z mnóstwem surowego betonu, złota oraz granatu. To co wyróżnia wystrój pokoi w Arche Geologiczna od innych hoteli to zawieszone pod sufitem obrazy, malowane przez osoby z niepełnosprawnościami, które są podopiecznymi Fundacji Leny Grochowskiej. Hotel jest pozytywnie oceniany przez odwiedzających go Gości, co można zaobserwować na portalach rezerwacyjnych. Wychodząc naprzeciw ciągle zmieniających się oczekiwaniom wciąż udoskonalane są dostępne usługi. Wraz z początkiem roku powstały nowe sale konferencyjne, które przeznaczone są na spotkania w mniejszym gronie, z dostępem do światła dziennego, wyposażone w telewizory z podłączeniem do laptopa, klimatyzację oraz prywatną łazienkę. Dodatkowo od niedawna w ofercie pojawiły się pokoje trzyosobowe z wygodnymi łóżkami i sofą, która daje możliwość zwiększenia ilości osób do czterech – ten typ szczególnie cieszy się powodzeniem wśród rodzin z dziećmi. . W ostatnim czasie została wydzielona cześć baru, gdzie powstała kameralna restauracja o wdzięcznej nazwie ‘AŻUR’, w której serwowane są dania kuchni Polskiej, tradycyjnej ale w nowoczesnej odsłonie. Krótkie menu, duży wybór dodatków, własna kompozycja dań to cechy charakterystyczne tego miejsca. W hotelu znajduję się druga restauracja ‘Wydawka’, w której serwowane są codziennie aromatyczne śniadania, a także w okresie wiosenno-letnim organizowane są wieczory z muzyką na żywo. Najbliższe plany to stworzenie strefy chillout na zewnątrz hotelu, tzw plaża w mieście, gdzie na Gości będą czekały leżaki i hamaki, w ciepłe wieczory odbywać się będą seanse filmowe, a to wszystko wśród drzew, kwiatów i ziół.