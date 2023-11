Archiwalne zdjęcia Warszawy. Nieznane zdjęcia miasta z lat 90.

Niezwykłe zdjęcia Warszawy otrzymaliśmy od rodziny fotografa Jerzego Kostrzewy. Pokazywał on, jak wyglądało miasto dynamicznie zmieniające się w latach 90. i 00. Fotograf, z zawodu inżynier, uwielbiał pokazywać rosnące budowle, jak choćby gmach Sądu Najwyższego przy pl. Krasińskich czy biurowce na Placu Trzech Krzyży.

Kostrzewa przez całe życie związany był z Warszawą. Najpierw pracował jako inżynier, później chodził po mieście z aparatem w ręku. Fotografia była jego pasją, ale także stałym zajęciem. Opowiadała mi o tym jego córka, Mariola. - Tata udzielał się w kawiarniach dziennikarskich, np. na Nowym Świecie. Uczył także młodych fotografów. Pokazywał im na co powinni zwrócić uwagę. Fotografowie byli zafascynowani taty okiem i spojrzeniem. Zaczęli go namawiać, by organizował wystawy – wyjaśnia.

