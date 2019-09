Areszt, Gocław. Więźniowie nie mają papieru toaletowego, a do lekarza jeżdżą do Łodzi

-Funkcjonariusze twierdzili, że w rzeczywistości sami kupują środki higieny osobistej. Zaopatrują się w mydło, papier toaletowy, płyny do zmywania naczyń itp. Ponadto niektórzy z nich twierdzili, iż kupują odpowiednie środki chemiczne do mycia okien, toalet, podłóg i biurek. Wprawdzie sprzątaniem zajmują się osadzeni, ale pomimo tego funkcjonariusze z własnych środków kupują w ogólnie dostępnych sklepach odpowiednie produkty chemiczne - czytamy w raporcie.

Nadgodziny i grzyb na ścianie

Funkcjonariusze są przepracowani i źle opłacani. Mundurowi nie otrzymują podwyżek, a kontrola ujawniła, że wielu z nich pracuje znacznie ponad przepisowe 8 godzin - Na dzień przeprowadzanej kontroli, w dziale ochrony liczba godzin nadpracowanych ponad normatyw wynosiła 46 166 - co dawało średnią na funkcjonariusza 357 nadgodzin. Największą liczbę nadgodzin posiadało dwóch funkcjonariuszy, gdzie na każdego z nich przypadało 892,40 godziny - stwierdza przytaczany raport. W pomieszczeniach aresztu na ścianach jest grzyb, brakuje komputerów do pracy. - Jeden z funkcjonariuszy monitorujący „spacerniaki” dla osadzonych, a przepisany do działu kwatermistrzowskiego poinformował, iż nie posiada wyznaczonego stanowiska pracy/służby. Po powrocie do działu musi prosić kolegów o możliwość użyczenia biurka, dostępu do komputera itp. - czytamy w raporcie. Na tle tego typu zarzutów, brak pomieszczeń socjalnych do spożywania posiłków wydaje się jedynie nic nieznaczącym detalem.

