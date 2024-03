Artur Boruc odpowiada na krytykę: komentarz do wpadki w meczu Irlandia Północna - Polska hitem w sieci

Pamiętna wpadka Boruca w meczu eliminacji do mundialu

To wydarzenie miało miejsce podczas meczu eliminacji do Mundialu w RPA. "Jezus Maria, jaki błąd Boruca!" - to słowa Dariusza Szpakowskiego, które od razu zapadły w pamięć polskich kibiców. W 61. minucie meczu, Irlandia Północna podwyższyła prowadzenie na 3:1. Samobója zaliczył Michał Żewłakow, a Boruc, próbując wycofać piłkę, skiksował, co skutkowało trafieniem do własnej bramki. Polska przegrała ten mecz 2:3.

Piętnaście lat później, TVP Sport przypomniało to wydarzenie na platformie X (dawniej Twitter), publikując nagranie z tej akcji. - To już piętnaście lat od pamiętnego błędu Artura Boruca w meczu z Irlandią Północną... - napisano.