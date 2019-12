Atak hakerski na Klinikę "Budzik". Działalność szpitala była zagrożona

- Istniało zagrożenie, że działalność kliniki zostanie zablokowana przynajmniej na miesiąc - powiedział w rozmowie z portalem tvp.info dr Maciej Piróg, dyrektor Kliniki "Budzik".

O co chodzi? Okazuje się, że zakład padł ofiarą ataku hakerskiego. Wszystko zaczęło się od tajemniczych maili, które trafiały na ogólną skrzynkę kliniki. Rzekome adresy mailowe znanych instytucji wysyłały wiadomości o niezapłaconych fakturach, dołączając podejrzane linki.

Ja wiedziałem o co chodzi, ale gdzieś ktoś chyba mógł otworzyć coś takiego – mamy internet dla całej kliniki, rodziców, którzy siedzą z nami, być może ktoś z nich otworzył to - tłumaczył Piróg w rozmowie z tvp.info.

Tydzień później doszło do ataku. Cały system informatyczny kliniki został zablokowany, co uniemożliwiło sporządzenia raportu dla NFZ. Gdyby klinika nie przedstawiła takiego sprawozdania, mogłaby nie otrzymać finansowania z funduszu. - To jest nasze jedyne źródło utrzymania - mówił dr Piróg.

Hakerzy zażądali 30 tys. złotych za możliwość ponownego dostępu do danych. Wtedy dyrektor zgłosił sprawę na policję. Nadzór nad zajściem przejęli funkcjonariusze z wydziału zajmującego się cyberprzestępstwami.

Finalnie informatycy poradzili sobie z odparciem ataku przeprowadzonego przez nieustalonych dotąd hakerów. Pomógł fakt, że klinika na bieżąco kopiuje dane z serwera, w związku z czym finalnie ich nie utraciła. W opinii lekarza na chwilę obecną problem wydaje się zażegnany, ale szpital wciąż boryka się z dużymi utrudnieniami będącymi skutkami ataku. Piróg przestrzega inne instytucje i placówki, aby zwróciły uwagę na bezpieczeństwo swoich danych.