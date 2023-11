Atak maczetą w Warszawie. Trwa obława policji. Mamy rysopis napastnika

W piątek, 3 listopada, w godzinach porannych rowerzysta zaatakował dwóch przechodniów na Bielanach. Do zdarzenia doszło w okolicach ulic Kochanowskiego i Broniewskiego.

Przed godziną 9 otrzymaliśmy informację, że niedaleko ulicy Kochanowskiego i Broniewskiego doszło do ataku. Rowerzysta zaatakował dwóch mężczyzn. Najpierw podjechał do pieszego spacerującego z psem i zranił go ostrym narzędziem, niedługo później podjechał do innego mężczyzny, którego uderzył - poinformowała nas podinsp. Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.