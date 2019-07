Audioriver 2019: Jak było na 14. edycji największego święta elektroniki w Polsce?

Festiwal Audioriver w tym roku

11 scen i stref muzycznych, dwie strefy tematyczne, wyprzedane bilety i rekordowa liczba artystów na 14. edycji festiwalu Audioriver.

Festiwal wyprzedał się po raz 7, karnety 3—dniowe wyprzedane w maju.

Obecna na festiwalu z Fundacją #sexedPL Anja Rubik zaprosiła Prezydenta Płocka – Andrzeja Nowakowskiego — do badania w mobilnym laboratorium na Starym Rynku.

Polski akcent podczas występu piątkowej gwiazdy głównej sceny: Polo & Pan Live zadedykowali „tęczową piosenkę” wszystkim Polakom.

Tegoroczna edycja akcentowała znaczenie odpowiedzialnej i ekologicznej zabawy na festiwalach muzycznych.

Line-up dla wymagających

Już przed festiwalem wiadomo było, że line-up w tym roku rozpieści najbardziej wymagających. W samą sobotę na jednej scenie grali w końcu Jon Hopkins Live, Wilkinson Live, The Blaze i Modeselektor Live. Ale organizatorzy zadbali o niespodzianki. Świetne sety na Burn Stage przyciągały roztańczone tłumy, a wyjątkowo jasnymi punktami line-upu tej sceny była Jayda G i Lee Burridge. W Hybrid Tencie rządzili Andy C ft. Tonn Piper i weterani z Black Sun Empire. Circus tańczył m.in. do Sama Paganiniego i Charlotte de Witte. Kosmos odlatywał Kobosilu czy British Murder Boys.