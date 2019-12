Audioriver 2020 - znamy pierwszych artystów!

Pierwszym potwierdzonym headlinerem Audioriver 2020 jest Orbital . To bezsprzecznie jeden z najważniejszych projektów w światowej muzyce elektronicznej, który zyskał ogromną popularność w latach 90-tych i choć potem kończył swoją działalność, ponownie wracał do wspólnego koncertowania i produkowania. W 2019 r. minęło 30 lat od ich debiutanckiego wydawnictwa pt. „Chime” i bracia Hartnoll ponownie są w trasie. Jednym z przystanków w wakacyjnym terminarzu grupy będzie właśnie Audioriver.

Gorgon City to także jeden z topowych projektów brytyjskiej elektroniki, który w ciągu ostatnich lat odniósł sukces dzięki połączeniu basowej muzyki house, chwytliwych melodii i charakterystycznych wokali. Dzięki temu, zgromadzili ponad 675 milionów odtworzeń w serwisach streamingowych oraz ogromną liczbę oddanych fanów na całym świecie. Najbardziej znane hity duetu (m.in. „Imagination”, „Ready For Your Love” czy „Real Life”) pochodzą z dwóch studyjnych albumów pt. „Sirens” i „Escape”, a od niedawna muzykę Gorgon City wydaje także wytwórnia Crosstown Rebels, zarządzana przez Damiana Lazarusa.

Przedstawicielami innego znanego katalogu, czyli Afterlife, są bracia Giovanelli, znani jako Mathame. To relatywnie nowy projekt na scenie, który zyskał rozgłos m.in. dzięki utworom „Skywalking” i „Nothing Around Us” – obie produkcje trafiały do setów wielu elektronicznych gwiazd, na czele z Tale Of Us. Ich sety również cieszą się coraz większą popularnością, co potwierdza liczba wyświetleń występu zarejestrowanego w Meksyku przez telewizję Cercle. W ciągu 3 tygodni, nagranie obejrzało ponad 700 000 osób.