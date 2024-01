Audiowizualny spektakl "Usłysz Planetę" w Muzeum Historii Polski. Immersyjne wydarzenie inspirowane serialem BBC Kamil Jabłczyński

Muzeum Historii Polski Krzysztof Jedynak

Widowisko zainspirowane trzecią częścią kultowej serii BBC Earth „Planeta Ziemia”, która wielką popularność zdobyła też za pośrednictwem Netflixa, przeniesione na spektakl audiowizualny. Już wkrótce, 1 lutego, w Warszawie to próba połączenia kreatywności człowieka z pięknem płynącym z natury. To preludium to powstałej, i czekającej na premierę, serii „Planeta Ziemia III”.