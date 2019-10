Auto detailing krok po kroku. Jak prawidłowo dbać o lakier samochodu?

Nie musisz jednak decydować się na kosztowne i czasochłonne malowanie nadwozia, aby mieć zadbane auto. Rozwiązaniem dla Ciebie będzie auto detailing. Przeczytaj więcej na temat tego, co to jest, jakie są jego etapy oraz przez jak długi czas utrzymuje się efekt auto detailingu na karoserii.

Czym jest i etapy auto detailingu

Auto detailing to coś więcej niż zwykłe czyszczenie samochodu. To przede wszystkim możliwość usunięcia zaniedbań, które pojawiły się na nadwoziu czy elementach wnętrza w trakcie eksploatacji. W odróżnieniu od zwykłego mycia karoserii, jest to proces, który może zająć nawet kilka dni. To cały szereg działań, które mają na celu przywrócenie autu stanu fabrycznego.

Warto jednak wiedzieć, że detailing samochodowy zakłada dbałość nie tylko o zewnętrzna część pojazdu, ale również jego wnętrze. To jednak nie tylko pranie tapicerki samochodowej, lecz także dokładne usuwanie zabrudzeń z wszystkich elementów wnętrza auta, również tych trudno dostępnych.

Zanim jednak nasz specjalista rozpocznie auto detailing, konieczne jest dokładne oczyszczenie powierzchni, która ma być poddana takim procedurom. W auto spa (bo tak chyba można nazwać wizytę w studio detailingowym), pierwszym etapem jest mycie i usuwanie wszelkiego rodzaju zabrudzeń. Następnie, powierzchnia karoserii zostaje odpowiednio zabezpieczona.

Usunięcie zabrudzeń i rys

Na czym polega detailing karoserii? Pierwszy krok to oczywiście dokładne umycie nadwozia. Najlepiej przy użyciu aktywnej piany. Pozwoli to na usunięcie większości zabrudzeń z powierzchni karoserii. Po zakończeniu takiego mycia, usuwamy ręcznie inne niedoskonałości - na przykład smoła, owady czy nawet resztki asfaltu.

Nadwozie samochodu jest również często pobrudzone różnego rodzaju związkami chemicznymi. Pył osiada nie tylko na felgach ( z klocków hamulcowych), ale także na progach czy nadkolach. Tu również trzeba zadbać o usunięcie zabrudzeń.

Przygotowanie powierzchni lakieru

Po usunięciu wszystkich niedoskonałości, ponownie myjemy karoserię. Na tym etapie czyścimy nadwozie przy użyciu dwóch wiader - jedno z wodą i szamponem, drugie ze specjalną kratką, umożliwiającą oddzielenie brudnej wody.

Kolejnym etapem jest glinkowanie. To czynności, które pozwalają usunąć rysy czy zabrudzenia, jakie jeszcze pozostały na karoserii czy w różnego typu szczelinach. Po zakończeniu tego procesu przystępujemy do korekty lakieru. Ten etap auto detailingu polega na usunięciu wszelkich niedoskonałości, jakie mogły jeszcze pozostać na nadwoziu - na przykład, rys.

Nałożenie warstwy ochronnej

Na tak oczyszczoną powierzchnię nakładana jest specjalna warstwa ochronna. To rozwiązanie, które chroni lakier przed uszkodzeniami mechanicznymi. Powłoki ceramiczne na karoserię w znacznym stopniu zapobiegają powstawaniu zarysowań. Oparte są o nanocząsteczki, które chronią lakier przed takimi zjawiskami. Dodatkowo, warstwa ochronna pozwala odbić promienie UV, które również niszczą strukturę lakieru.

Rodzaje powłok ceramicznych

Jakie powłoki ceramiczne mamy w ofercie? Poniżej je opisujemy:

• Ceramic Pro Light (zabezpiecza auto nawet na 3 lata)

• Fireball Aegis

• Fireball Silla

• Fireball Aegis + Typhon

• Fireball Silla + Typhon

Powłoka Ceramic Pro Light to sposób na przywrócenie lakierowi blasku oraz głębi. Raz zastosowana, znacznie ułatwia także ewentualne czyszczenie auta w przyszłości. Ty, jako posiadacz auta, nie musisz już martwić się o odbarwianie się lakieru czy jego ścieranie.

Czym wyróżnia się powłoka Fireball Aegis? Daje przede wszystkim niesamowity połysk karoserii. Dodatkowo, zastosowanie tej technologii chroni lakier auta przed różnego rodzaju uszkodzeniami - na przykład, żwirem, kamykami, solą czy nawet działaniem ptasich odchodów. To jeszcze nie wszystko! Jeżeli zastosujesz powłokę Fireball Aegis to możesz mieć pewność, że karoseria Twojego auta będzie odporna na działanie chemii samochodowej (używanej na przykład w myjniach).

Innym rodzajem powłoki ochronnej jest Silla. Jest to właściwie dodatek to innych powłok Fireball. Wzmacnia on ich działanie, dodatkowo chroniąc karoserię przed działaniem czynników środowiskowych. Od tej pory kwaśne deszcze nie będą już szkodliwe dla karoserii Twojego auta!

Jak trwała jest ceramiczna powłoka na lakierze?

Zastanawiasz się jak długo Twój samochód zachowa doskonały wygląd? Powłoka ceramiczna na lakierze to inwestycja na naprawdę długi czas! W zależności od produktu użytego do wykonania danej pracy, ceramiczne zabezpieczenie lakieru samochodu może działać nawet przez 3 kolejne lata. Wyobrażasz to sobie? 3 lata ochrony przed piaskiem, pyłem, rysami i bezstresowego parkowania pod drzewami - bo powłoka ceramiczna chroni lakier także przed działaniem żywicy.

Przez te 3 lata nie musisz martwić się o to, że Twoje auto będzie nagle wymagało renowacji lakieru. Powłoka ceramiczna chroni nadwozie przed stopniowym odbarwianiem się lakieru. Wraca blask i głębia koloru. Nawet kilkunastoletnie auto odzyskuje swój dawny wygląd!

Nie brakuje chętnych

Auto detailing zdecydowanie zyskuje na popularności. A praktycznie każde auto w Warszawie może go potrzebować - wystarczy nawet krótki okres użytkowania. Warto zatem już teraz zadbać o swój samochód. Przyjedź do naszego warszawskiego studio zajmującego się detailingiem samochodowym i przekonaj się, jak łatwo Twoje auto może odzyskać dawny blask!