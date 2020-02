Autobusy na moście południowym od września? Docelowo co kwadrans. Połączą Wawer z Ursynowem

Jak niedawno informowaliśmy, most południowy prawdopodobnie otworzy się we wrześniu. Wykonawca spręża się, by uruchomić przejazd po jednej nitce przeprawy. Wtedy - do czasu otwarcia drugiego wiaduktu - kierowcy będą mieli po dwa pasy ruchu w każdą stronę, a przejazd z Wawra do Wilanowa zajmie kilka minut - dziś to około pół godziny.

Co z komunikacją miejską na nowej przeprawie przez Wisłę? Miasto chce uruchomić nową linię - 319. Połączy ona Międzylesie (na Wawrze) z ul. Przyczółkową (Wilanów), a także z Ursynowem. Autobusy kursować mają co 15 minut i przewozić pasażerów z Wawra na drugą stronę Wisły, aż do stacji pierwszej linii metra.

Na całą trasę można liczyć dopiero po całkowitym otwarciu Południowej Obwodnicy Warszawy - która jest opóźniona o około rok. Jak udało nam się dowiedzieć, wtedy linia zostanie poprowadzona następującą trasą:

pętla Międzylesie, aleja Dzieci Polskich, Żegańska, Patriotów, Przewodowa, Wał Miedzeszyński, Południowa Obwodnica Warszawy (wraz nowym mostem), Przyczółkowa, Branickiego (nowe przebicie do Wilanowa), Rosoła, Ghandi, Dereniowa, Płaskowickiej, Natolin Płd. **