Automatyczna myjnia dla rowerów w "Mordorze". Nietypowa maszyna w biurowcu po remoncie

- Rynek pracy jest trudny. Stwarzając atrakcyjne powierzchnie wspólne pracodawcy łatwiej przyciągnąć zdolne osoby. Kierujemy się tutaj przede wszystkim do młodych ludzi, dlatego musimy stworzyć dogodne warunki, by chcieli tu pracować - dodaje.

- Puste przestrzenie są motywatorem zmian. Główną przyczyną przebudowy było jednak to, że w dzisiejszych warunkach bardzo trudno pozyskać talent - mówi Bettina Hax z Commerz Real.

Znajdujący się przy ulicy Domaniewskiej Tulipan House przeszedł spory remont. Właściciele z niemieckiego funduszu Commerz Real borykają się z podobnym problemem co cały Służewiec. W budynku wolna jest aż połowa (ok. 7800 mkw.) przestrzeni przeznaczonej na biura. Remont ma przyciągnąć nowych najemców.

Biura otwarte na rowery

Największą zmianę przeszło lobby. Zostało ono dostosowane do potrzeb rowerzystów. Z jednośladem można wejść do budynku, zostawić go na parkingu lub... umyć. Przed wejściem ustawiono pierwszą w Warszawie automatyczną myjnię rowerową.