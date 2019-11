Autostrada A2 Warszawa – Mińsk Mazowiecki. Czy na wakacje będzie gotowa? Co dalej z trasą na wschód?

„Autostrada wolności”, otwarta w dużej części przed Euro2012, dziś urywa się w Warszawie. Ruch tranzytowy na wschód przerzucany jest na wąską krajową „dwójkę” przebiegającą przez miasteczka Mazowsza i Podlasia. Od 2012 roku nie oddano do użytku ani kawałka autostrady A2.

Obecnie powoli do końca zmierzają prace na trasie Warszawa (węzeł Lubelska) – Mińsk Mazowiecki. W sumie jest to 14,6 km autostrady. Od zachodu będzie to przedłużenie Południowej Obwodnicy Warszawy, gdzie w połowie roku drogowcy chcą puścić samochody w tymczasowej organizacji ruchu. Od wschodu autostrada połączy się z działającą od kilku lat obwodnicą Mińska Mazowieckiego.