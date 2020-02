Autostrada A2 Warszawa-Mińsk Mazowiecki. Droga na wschód od stolicy będzie gotowa w terminie. Kierowcy pojadą tamtędy już w wakacje

Czy trasa na wschód będzie na czas?

Trasa Warszawa-Mińsk Mazowiecki to w sumie 14,6 km autostrady: 5,6 km fragment autostrady od węzła Lubelska (bez węzła) do węzła Konik (z węzłem) oraz 9 km odcinek od węzła Konik (bez węzła) do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Oba odcinki buduje Polaqua. Wykonawca, który zamiast standardowej asfaltowej nawierzchni wybrał beton (popularny np. na szybkich drogach w Niemczech) zobowiązał się skończyć budowę tej trasy do czerwca 2020 roku.