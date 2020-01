Autostrada dla rowerów przejezdna w całości. Rowerzyści mogą jeździć wzdłuż ul. Puławskiej aż do granic Warszawy

12 kilometrowy korytarz rowerowy

Rowerzyści w końcu mogą mknąć autostradą wzdłuż ul. Puławskiej aż do granic Warszawy. Pod koniec 2019 roku, drogowcy oddali ostatni fragment ścieżki od Domaniewskiej do Wałbrzyskiej. - To największa pojedyńcza inwestycja rowerowa w historii Warszawy, tworząca wraz istniejącym wcześniej odcinkiem korytarz o łącznej długości ponad 12 km kilometrów - mówią urzędnicy.

Raz wybudowana i oddana do użytku droga będzie przez wiele lat służyć w codziennych podróżach. Dlatego ufamy, że całość nie zostanie zapamiętana przez przyzmat zamieszania z przedłużającym oddaniem do użytku końcowego fragmentu trasy - mówi Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej.

Brakujący odcinek

Budowa autostrady dla rowerów rozpoczęłą się pod koniec 2017 roku. Realizacja inwestycji była podzielona na kilka odcinków, a jej otwarcie etapowane. - W zeszłym roku cieszyć się mogliśmy m.in. z otwarcia węzła "Wyścigi", który rowerzyści mogą teraz pokonać dzięki nowemu układowi ramp, pochylni i dostosowanych przejazdów podziemnych - podsumowują drogowcy. Teraz przyszedł czas na ostatni zamknięty do niedawna odcinek, czyli Domaniewska-Wałbrzyska. Trasa jest już w całości oddana do użytku, w całości przejezdna.