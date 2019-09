Autostradowa obwodnica Warszawy. A10 ma kosztować ponad 20 miliardów. Termin oddania? 2029 rok

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (OAW) ma być gotowa nie w 2027, tylko dwa lata później. Jej koszt - na dziś - zakładany przez drogowców to 22,9-26 miliardów złotych w zależności od wariantu. Wraz z OAW ma powstać także ekspresowa trasa S10. W sumie będzie to ponad trzysta kilometrów nowych dróg na Mazowszu. Drogowcy przygotowali cztery warianty autostrady oddalonej 35-50 km od centrum Warszawy oraz całego węzła.

Wszystkie wspomniane warianty zakładają budowę stu kilometrów autostradowej drogi na południe od Warszawy. A10 będzie przebiegała po śladzie DK50 i DK62 (Mszczonów / Góra Kalwaria) z ewentualnymi korektami w poszczególnych wariantach. To dobra wiadomość dla właścicieli Park of Poland, ponieważ zyskają kolejne dogodne połączenie (po A1 i S8, które są w pobliżu).

Poza tym zachodnia oraz północna część we wszystkich wariantach przebiega niemal po tym samym śladzie. Największe różnice znajdziemy we wschodniej części. Tam przygotowano dwie wersja. W pierwszej pojedziemy po śladzie DK 62, by przed miejscowością Somianka odbić mocno na południe w kierunku DK50. Dalej droga miałaby właśnie iść śladem pięćdziesiątki. W drugiej wersji od Serocka droga szła by w nowym miejscu, bliżej Warszawy. Z DK50 połączyłaby się dopiero w okolicach Góry Kalwarii.

Droga S10 będzie miała po dwa pasy ruchu w każdą stronę (2x2) oraz trzy (2x3) w pobliżu Warszawy. Południowa część OAW, czyli od węzła Wiskitki na A2 do Mińska Mazowieckiego, również ma mieć po trzy pasy ruchu. Droga ma stanowić alternatywę dla tranzytu, który - nawet po ukończeniu S2 w Warszawie - będzie musiał wjeżdżać w obręb miasta.