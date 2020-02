Awaria ciepłownicza na warszawskiej Pradze. Nie żyje 6 psów policyjnych. "Żegnajcie nasi niebiescy bracia"

Psy zrywały się ze smyczy i wbiegały pod samochody, Warszawa strzelała

Fundacja Animal Rescue Polska podsumowała swoje sylwestrowe interwencje. Kilkadziesiąt wezwań do psów, które uciekły przestraszone od wybuchu petard - to bilans Sylwestrowego Patrolu. Na szczęście większość czworonogów już powróciła do swoich domów. Dalsza cześć artykułu poniżej.