Awaria oczyszczalni „Czajka”. Mieszkańcy Białołęki są przeciwni budowie rurociągu na moście Północnym

Awaria oczyszczalni „Czajka”, Warszawa

Zgodnie z zapowiedziami stołecznego ratusza, rurociąg awaryjny na moście Północnym powstanie do końca października i zajmie jeden z pasów ruchu mostu. Oznacza to, że mieszkańcy Białołęki, którzy każdego ranka dojeżdżają do pracy mostem, będą musieli uzbroić się w cierpliwość.

- Ostrzegam, będą potężne korki. Ratusz musi znaleźć inne rozwiązanie. Tymczasem Rafał Trzaskowski kompletnie nie panuje nad tematem - apeluje radny dzielnicy Marcin Korowaj, który w tej sprawie złożył już interpelację do prezydenta.

- Prezydent nie wie co jest przyczyną awarii rury, nie wie jak to możliwe, że rura nie była serwisowana, nie wie kto jest, za to odpowiedzialny i... nie wie jak długo będą leżały rury, które położy na Moście Północnym paraliżując komunikacyjnie Białołękę - dodaje radny.