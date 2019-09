Awaria oczyszczalni "Czajka". Nie będzie tymczasowego rurociągu na moście Północnym. Za naprawę miasto zapłaci 20 mln zł

- Jednym z wariantów było poprowadzenie rurociągu na moście Marii Curie-Skłodowskiej, gdyby okazało się, że naprawy kolektora ściekowego potrwają dłużej, niż może stać most pontonowy z tymczasowym rurociągiem. Nie dojdzie do tego. Wybrałem najmniej uciążliwe rozwiązanie - mówił Trzaskowski.

O awarii kolektora ścieków w miejskiej oczyszczalni "Czajka" słyszeli już wszyscy. Pod koniec sierpnia, ścieki z lewobrzeżnej części stolicy zaczęły być wpuszczane bezpośrednio do Wisły. Z pomocą przyszło wojsko oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które zbudowało na Wiśle awaryjny rurociąg pontonowy. To jednak rozwiązanie tymczasowe, które wkrótce będzie musiało być zastąpione.

Prezydent wyjaśnił, że awarii uległ jedynie stumetrowy odcinek rurociągu w tunelu kolektora pod dnem Wisły. Ma on zostać wymieniony na stalową rurę. Ścieki będą mogły więc popłynąć w tunelu. -To rozwiązanie będzie realizowane w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, bo tyle będzie działać most pontonowy - dodał Trzaskowski. Naprawy zaczną się w ciągu kilku najbliższych dni.