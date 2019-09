Awaria oczyszczalni "Czajka". Ratusz zapytał warszawiaków, czy są zadowoleni z działań prezydenta

Awaria oczyszczalni „Czajka”. Rurociąg na moście pontonowym już działa. Póki co na 60 procent

Awaria oczyszczalni „Czajka” trwa od wtorku. Rafał Trzaskowski podał jej wstępną przyczynę. To złe wykonanie rurociągu. W poniedziałek 9 września zakończyły się testy awaryjnych wodociągów, które mają odprowadzać do "Czajki" ścieki spływające do Wisły. W najbliższych dniach moc p...