Awaria oczyszczalni „Czajka”. Ścieki popłyną awaryjnym rurociągiem. Położą go na jezdni Mostu Curie-Skłodowskiej

Szczegółowe plany dotyczące powstania rurociągu awaryjnego jako pierwszy przekazał Rafał Trzaskowski. Podczas niedzielnego briefingu prasowego prezydent Warszawy ujawnił, że przeprowadzono już intensywne testy, które miały potwierdzić, czy most wytrzyma obciążenie awaryjnego rurociągu. Obecnie miasto kompletuje odpowiednie dokumenty potrzebne do rozpoczęcia prac. Kiedy uda się zdobyć wszelkie pozwolenia, firma odpowiedzialna za realizację planu awaryjnego będzie potrzebować od 4 do 6 tygodni.

Głos w sprawie budowy rurociągu awaryjnego zabrał również Kamil Dąbrowa - rzecznik stołecznego ratusza. W rozmowie z portalem gazeta.pl potwierdził, że plan awaryjny na moście powinien zostać zrealizowany do końca października. To właśnie rzecznik powiedział wprost, że rurociąg "na pewno znajdzie się na jezdni". - W trakcie budowy wyłączone z ruchu mogą zostać nawet dwa pasy. Trudno powiedzieć, w którym miejscu dokładnie położona zostanie rura - mówił w rozmowie z "Gazetą".

Co zaistniała sytuacja oznacza dla mieszkańców Białołęki? Ci, którzy każdego ranka dojeżdżają do pracy mostem Północnym (zwanym też Marii Curie-Skłodowskiej) będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Planowany rurociąg awaryjny ma powstać na jednym z pasów ruchu wiślanej przeprawy.

Budowa rurociągu awaryjnego na moście Północnym jest konieczna, z uwagi na tymczasowość rurociągu położonego na moście pontonowym na rzece. Według zapewnień strony rządowej żywotność tej instalacji to ok. 2 miesiące. Jak długo mieszkańcy będą musieli radzić sobie z rozwiązaniem bajpasowym na trasie mostu Curie-Skłodowskiej? Ta sieć ma odprowadzać ścieki przez tyle czasu, ile będzie to konieczne. Czyli do trwałego usunięcia awarii w kolektorze oczyszczalni. Jak na razie niestety nie znamy szacowanego terminu rozwiązania problemu. Urzędnicy deklarują informować o postępach na bieżąco.

POLECAMY TEŻ: