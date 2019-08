Awaria oczyszczalni ścieków Czajka, Warszawa. Ważne ostrzeżenia dla mieszkańców. Czy można pić wodę z kranu?

Awaria oczyszczalni ścieków Czajka, Warszawa

Awaria oczyszczalni ścieków w Warszawie trwa. Zanieczyszczenia wciąż wpływają bezpośrednio do Wisły. Niesprawne są dwa kolektory ściekowe, należące do białołęckiej oczyszczalni Czajka. - Pierwszy z nich – podstawowy, kolektor A – uległ awarii we wtorek, 27 sierpnia, o godz. 5.50. Przesył nieczystości natychmiast został przekierowany do rezerwowego kolektora B i nie doszło do wycieku nieczystości do Wisły. W środę rano nastąpiła awaria rezerwowego kolektora B. Z tego powodu około godziny 8.00 w środę, 28 sierpnia, rozpoczęto kontrolowany zrzut ścieków nieoczyszczonych do rzeki - poinformował ratusz w oficjalnym komunikacie. W tej chwili na miejscu awarii pracują eksperci, którzy dążą do jak najszybszego usunięcia awarii.