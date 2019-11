Awaria w Czajce. Nieczystości popłyną pod Wisłą w połowie listopada. Warszawa zapłaci za zrzut ścieków do rzeki

Awaria w Czajce - Warszawa zapłaci za zrzut ścieków do rzeki

Kończy się naprawa rurociągu pod dnem Wisły. Pod koniec sierpniu doszło do awarii na skutek której ścieki trafiały bezpośrednio do rzeki. Awaryjny rurociąg ułożyło wojsko, a nieczystości zaczęły nim płynąć 9 września. Rząd, który zbudował instalację zastępczą, przekonywał, że będzie działała do połowy listopada.

Warszawa zobowiązała się do naprawy kolektora pod dnem Wisły. Teraz MPWiK poinformowało, że stalowe rury zostały ułożone. - W tej chwili trwają testy układu przesyłania ścieków w tunelu pod dnem Wisły - mówi nam Marzena Wojewódzka, rzecznik prasowy MPWiK, która tłumaczy, że 15 listopada nieczystości znów powinny płynąć w tunelu pod Wisłą. W czwartek Renata Tomusiak, prezes MPWiK, zapewniała miejskich radnych, że naprawa zakończy się w terminie.