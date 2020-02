Awaria w warszawskiej bibliotece publicznej. Wypożyczalnia nieczynna do odwołania. "Księgozbiór jest bezpieczny"

Awaria w bibliotece na Koszykowej

W poniedziałek przedstawiciele Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej poinformowali o awarii, do jakiej doszło w miniony weekend. - Uwaga awaria! Deszcz wdarł się do biblioteki - napisali w mediach społecznościowych. W związku z opisywanymi wydarzeniami, władze placówki zadecydowały o zamknięciu wypożyczalni książek. Utrudnienia mają potrwać do odwołania, tj. do całkowitego usunięcia awarii.

- Książki zamówione z wypożyczalni można odebrać w Czytelni im. St. Kierbedziów - czytamy w poście zamieszczonym na profilu biblioteki. W skutek awarii zamknięto również strefę z szafkami na ubrania. Z kolei wejście do Czytelni Czasopism możliwe jest przez Czytelnię Varsaviana, zaś wejście do Czytelni Sztuki i Kartografii tylko od strony zielonej ściany. Normalny tryb funkcjonowania biblioteki będzie możliwy dopiero wtedy, kiedy woda przestanie zalewać podłogi i wykładziny.