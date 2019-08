Aż 40% rodziców musi przekonywać dzieci do picia wody

Wyniki badań Ipsos

Badania Ipsos dla Nestlé Waters i Nestlé Pure Life wskazują, że aż około 40% dzieci woli słodkie napoje niż wodę. Jednocześnie blisko 40% rodziców przyznaje, że musi uciekać się do różnych rozwiązań w celu podania dziecku wody: 35% uatrakcyjnia wodę ciekawą butelką lub słomką, 32% stawia ją na noc koło łóżka – licząc, że dziecko odruchowo po nią sięgnie, a około 50% pakuje wodę do szkolnego plecaka. W szkole na spożycie wody wpływa m.in. posiadanie ze sobą butelki – około 70% dzieci po nią sięga, a 86% spożywa tę wodę wprost z butelki . Z badań wynika, że na zwiększenie spożycia wody przez dzieci główny wpływ mają: bardziej zabawne i ciekawe butelki z wodą (około 50% wskazań), butelki bardziej poręczne dla dzieci (ponad 40% wskazań) oraz ciekawe materiały na temat wody, np. wideo (ponad 30% wskazań).

Właściwe nawodnienie dziecka to wyzwanie nie tylko w kontekście upałów, ale także zbliżającego się roku szkolnego – podczas którego dzieci same będą decydowały, kiedy, co i w jakich ilościach pić. W celu zwiększenia zainteresowania dzieci wodą i ułatwienia rodzicom kształtowania właściwych nawyków, marka wody źródlanej Nestlé Pure Life wprowadziła na rynek serię wody Glow in the Dark. Zachęca ona interesującym opakowaniem z ciekawostkami o zwierzętach, a dzięki poręcznej butelce o pojemności 0,33 l. może towarzyszyć maluchowi w szkole czy na placu zabaw. Ponadto specjalna etykieta świeci w ciemności, dzięki czemu dziecko będzie mogło łatwiej odnaleźć wodę w nocy przy łóżku i po nią sięgnąć. Woda posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka w żywieniu dzieci powyżej pierwszego roku życia i kobiet w ciąży.

„Przekonanie dziecka do regularnego picia wody w ciągu dnia bywa zadaniem trudnym – zwłaszcza w obliczu zamiłowania najmłodszych do wszystkiego, co słodkie. Badania wskazują, że około 40% dzieci woli słodkie napoje od wody. Niestety nadmierne ich spożycie może przyczyniać się do zwiększenia ryzyka nadwagi i otyłości, a także rozwoju tak popularnej w Polsce próchnicy. Naszym celem jest wspieranie rodziców w kształtowaniu u dzieci prawidłowych nawyków stylu życia. Dlatego właśnie powstała seria Glow in the Dark, która jest odpowiadzią na trudności spotykające rodziców na tej drodze. Ciekawa i dopasowana do małych dziecięcych rąk butelka czyni wodę bardziej atrakcyjną w oczach najmłodszych – to, że opakowanie ma znaczenie, potwierdzają badania” – wyjaśnia Katarzyna Zadka, Starszy Specjalista ds. Żywienia w Nestlé Polska, ekspert marki wody źródlanej Nestlé Pure Life.

Seria wody Glow in the Dark jest kontynuacją współpracy marki z National Geographic Kids, której celem jest kształtowanie u najmłodszych prawidłowych nawyków żywieniowych – w tym utrzymania właściwego nawodnienia organizmu. W pierwszej odsłonie cyklu pojawiły się butelki z wizerunkami pandy, lwa, goryla i papugi – które pokazywały dzieciom ciekawostki z życia zwierząt, związane przede wszystkim z wodą – zachęcając je tym samym do większego jej spożycia na co dzień. Nowa seria Glow in the Dark, która świeci w ciemności, pozwala dodatkowo na łatwiejsze sięganie po wodę także w nocy. Wszystko po to, by dzieci mogły odkryć, że warto dbać o prawidłowe nawodnienie – tak wieczorem, jak i o poranku.

„Projektując niestandardowe, przemyślane rozwiązania dajemy rodzicom cenne narzędzie umożliwiające im zachęcenie dzieci zarówno do spożywania wody, jak i poznawania otaczającego świata. Nowa seria Glow in the Dark świeci w ciemności – co może okazać się pomocne w uzupełnieniu płynów także podczas nocnych przebudzeń dziecka. Mamy nadzieję, że będzie to kolejna pomoc w uczeniu dzieci miłości do wody. To ogromnie ważne, ponieważ właśnie w wieku dziecięcym kształtujemy nawyki, które zostają z nami na całe życie” – dodaje Katarzyna Zadka.

Więcej ciekawostek o wodzie można znaleźć pod adresem: https://www.nestlepurelife.com/pl/wodne-szale%C5%84stwo

Nestlé Pure Life to wysokiej jakości woda czerpana z naturalnego źródła, która nadaje się do spożycia, na co dzień. Jakość produktów marki Nestlé Pure Life jest kontrolowana od momentu wydobycia wody, aż do momentu wysłania do klienta.