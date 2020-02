Aż dwie premiery w Klubie Komediowym! NEW

Testament Milenialsa | PREMIERA

Jako millenialsi zauważyliśmy, że coraz częściej padają z naszych ust zdania, które wcześniej usłyszelibyśmy raczej od pokolenia naszych rodziców:

- „Roksana Węgiel, kto to?”,

- „Kiedyś to było”.

Coraz mniej rozumiemy obecne pokolenie 20-latków. A nie chcemy przecież przedwcześnie zdziadzieć i fukać na licealistów puszczających „Patointeligencję”. Utknęliśmy gdzieś pomiędzy pokoleniami, jest w nas nostalgia za latami 90-tymi, gdy nagrywaliśmy składanki muzyczne na kasetach magnetofonowych, a w podróż autem jechało się wyposażonym w drukowaną mapę samochodową. Jednocześnie czujemy instynktowny pęd za nową technologią, freelanserką i brakiem zobowiązań kredytowych. Za wszelką cenę nie chcemy być tacy, jak nasi rodzice, ale boimy się zblazowanych, roszczeniowych roczników dwutysięcznych. Nasz skecz show to taki nasz bilans – kim jesteśmy, czego nie rozumiemy, co nas wkurza. Oprócz tematu różnic pokoleniowych poruszymy też kwestie bardziej zaangażowane społecznie, m.in. coming out czy sytuację na rynku mieszkaniowym. Nie zabraknie też akcentów bardziej niedorzecznych i abstrakcyjnych – w duchu amerykańskich skecz show-ów.

Czy modna pani rodzic powinna? | PREMIERA

Modną Panią poznaliśmy kilka lat temu i pokochaliśmy ją od razu. No bo jak nie polubić i nie współczuć osobie, która ma rozpiskę domowych zabiegów kosmetycznych dostosowaną do dni, która żyje w dobrym świecie wykreowanym przez seriale, która wszystko robi tak, jakby cały czas oglądał ją cały świat. W dzisiejszych czasach, kiedy w zasadzie tak żyjemy – Modna Pani staje się bliska, bo szybko się orientujemy, że mówi o tym, z czym się zmagamy sami i same.

Modna Pani mieszka w dużym mieście, ma problemy mieszkanki metropolii, pracuje w dużej firmie. Ponieważ ciekawość zżerała wszystkich jej przyjaciół – trzeba sprawdzić, co dalej i co u niej słychać. Dlatego zapraszamy na kolejny odcinek Modnej Pani – tym razem pod tytułem dość wyjaśniającym, o co chodzi – „Czy Modna Pani rodzić powinna?”.

Powinna? Nie powinna? Czy mamy prawo jej mówić, co mam zrobić? Absolutnie nie. Ten stan między radością a rozpaczą, co to będzie, jest wspólnym doświadczeniem kobiet. Te kilka minut oczekiwania na test ciążowy trwa cały rok. Fakt, że teraz na wynik czeka Modna Pani, jest wspaniałym zaproszeniem do jej świata – pełnego sprzeczności, niejasnych informacji, wyniku czytania złych portali internetowych, poradników, słuchania mediów, seriali i koleżanek – i całego świata, który bez przerwy mówi co i jak mamy robić. A ona tak naprawdę wie. Dajmy jej tylko trochę czasu.

