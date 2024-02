Bal SGH 2024. Pałac Kultury i Nauki zmienił się w willę Gatsby’ego. Tak bawili się studenci

Bal SGH 2024. Wielkie święto studentów w PKiN

Bal SGH to zdecydowanie wyjątkowe i długo oczekiwane wydarzenie. Niezapomniana impreza, organizowana przez Samorząd Studentów SGH, co roku przyciąga tłumy studentów oraz absolwentów. Nie inaczej było i tym razem. W sobotę, 10 lutego, Sala Marmurowa PKiN przemieniła się w willę Jaya Gatsby’ego. Motywem przewodnim Balu SGH 2024 były bowiem szalone lata 20. Elegancja, szyk, pióra, szampan, zabawa godna „wieku jazzu”, niekończący się open bar, pyszny catering i DJ grający ponadczasowe utwory do białego rana - tego balu imprezowicze nie zapomną przez bardzo długi czas!