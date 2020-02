Bal u dziennikarzy. Gwiazdy mediów na charytatywnej imprezie SDP

Koronawirus z Chin. Przygotowania na lotnisku i w szpitalach

Jak podaje WHO, liczba przypadków zakażenia nowym koronawirusem przekroczyła już sześć tysięcy. Wiadomo też, że 2019-nCov został już wykryty w Niemczech. Czy może dotrzeć do Polski? Minister zdrowia przyznał, że to tylko kwestia czasu.