Basen w Powsinie nieczynny przez "incydent higieniczny". Wynik badań wykazał obecność bakterii

Basen w Powsinie. Niewiele ponad miesiąc warszawiacy mogli cieszyć się wyremontowanym, nowoczesnym parkiem wodnym w Parku Kultury w Powsinie. Władze obiektu poinformowały, że 28 lipca doszło tam do "incydentu kałowego". Najnowsze badania wykazały obecność bakterii w wodzie, przez co basen pozostaje zamknięty. Szczegóły w artykule poniżej.

Na bakier z kulturą w powsińskim Parku Kultury Po trwającym od jesieni remoncie basen w Powsinie wygląda niczym zagraniczny kurort. Zmieniło się praktycznie wszystko. Zbudowano nową nieckę basenu, park wodny dla najmłodszych oraz brodzik o głębokości 40 cm, a budynek z szatniami przykryto drewnem. Zadbano także o wygląd oraz miejsca do odpoczynku - pisaliśmy w artykule z czerwca bieżącego roku. Pech chciał, że warszawiaków nie obdarzono szczególnie dużą ilością czasu do przetestowania wodnego cudeńka. Wszystko przez... brak kultury pewnych gości powsińskiego Parku Kultury. 28 lipca władze obiektu poinformowały, że w jednym z basenów doszło do "incydentu kałowego". W związku z tym jakże przykrym zdarzeniem, zarządcy zmuszeni byli wyłączyć z użytku mały basen rekreacyjny oraz plac wodny. To wskazywać by mogło na poszlakę, że sprawcą zdarzenia było dziecko. W takiej sytuacji odpowiedzialność za całe zajście winni przyjąć jego rodzice. Regulamin basenu mówi bowiem jasno:

Dzieci do lat 3 korzystające z basenu lub brodzika muszą posiadać na sobie pielucho majtki do kąpieli. Wyniki badań wody Wczoraj, tj. 6 sierpnia 2019 roku, władze Parku Kultury w Powsinie ponownie zabrały głos w sprawie niefortunnego zdarzenia. Chodzi o wynik badań wody przeprowadzonych przez służby sanitarne. Niestety, zgodnie z przypuszczeniami, jakość wody w tej chwili wyklucza możliwość korzystania z zamkniętego wcześniej basenu. Brodzik i plac wodny pozostają nadal nieczynne do czasu uzyskania wyników badań potwierdzających, że woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia (...) w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach - czytamy w oświadczeniu. Reakcja internautów Opisywane zdarzenie dla niektórych jest świetnym pretekstem do żartów i naigrywania się. Do śmiechu nie jest jednak tym, którzy np. nie mieli jeszcze okazji przetestować nowego basenu. - Nie ma to jak "załatwić" nowo otwarty basen a za chwilę skończy się sezon. Uważam, że na basenie powinien być monitoring aby można było ustalić rodziców dziecka, którzy byliby zobligowani do poniesienia wszelkich kosztów doprowadzenia basenu i placu wodnego do używalności - wskazuje jedna z internautek.

To zresztą bardzo popularna opinia wśród większości komentujących. Nie brakowało również komentarzy, których ze względu na ich niecenzuralność nie zacytujemy na łamach naszego serwisu. Udowadnia to jednak, że tego rodzaju incydenty budzą naprawdę niebagatelne emocje wśród społeczeństwa. Zachęcamy do podzielenia się z nami waszą opinią w komentarzach.