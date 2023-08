Baseny w Warszawie. Najlepsze parki wodne, kąpieliska i aquaparki. W tych miejscach się ochłodzicie

Cennik w Suntago zależy od tego ile czasu chcemy spędził w aquaparku. Poniżej prezentujemy szczegółowy podział. Cały dzień Dorosły (18 - 65), Nastolatek (16 - 18) - 155 PLN,Senior (65+), Ciężarna, Niepełnosprawny - 140 PLN,Dziecko (do 16 roku życia) - 135 PLN,Dziecko (do 120 cm) - 125 PLN,Dziecko (do 90 cm) - 1 PLN. 4 godziny Dorosły (18 - 65), Nastolatek (16 - 18) - 135 PLN, Senior (65+), Ciężarna, Niepełnosprawny - 125 PLN, Dziecko (do 16 roku życia) - 120 PLN, Dziecko (do 120 cm) - 110 PLN, Dziecko (do 90 cm) - 1 PLN. 2 godziny Dorosły (18 - 65), Nastolatek (16 - 18) - 100 PLN, Senior (65+), Ciężarna, Niepełnosprawny - 90 PLN, Dziecko (do 16 roku życia) - 85 PLN, Dziecko (do 120 cm) - 75 PLN, Dziecko (do 90 cm) - 1 PLN.

Krystian Dobuszyński