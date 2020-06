Be Happy Museum w Warszawie. Niedługo w stolicy pojawi się muzeum szczęścia. To będzie raj dla miłośników zdjęć

Dziesiątki kolorowych scen do robienia zdjęć, basen z piankami Marshmallow, wielkie słodycze, bananowa huśtawka, magiczny jednorożec i wiele wiele innych. Już niebawem warszawiacy będą mieć swoją krainę szczęścia. W Pałacu Kultury powstaje Be Happy Muzeum. Co jeszcze znajdziemy w środku? O tym w tekście poniżej.