Beauty Days 2019. Pieczonka, Maniewski i inni na największych Międzynarodowych Targach Fryzjerskich i Kosmetycznych [ZDJĘCIA, WIDEO]

Beauty Days 2019, Warszawa. Ceny biletów, gwiazdy, dojazd, kiedy i gdzie Targi Fryzjerskie i Kosmetyczne

Targi Fryzjerskie i Kosmetyczne Beauty Days, Warszawa 2019. Najnowsze produkty kosmetyczne, aktualne trendy, bezpłatne zabiegi, makijaże, stylizacje fryzur i paznokci, zakupy w promocyjnych cenach oraz spotkania z gwiazdami - to wszystko czeka na Was już we wrześniu na targach Be...