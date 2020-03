Będą kary za wejście z psem do Lasu Kabackiego. Straż Miejska zapowiada częstsze patrole i mandaty w wysokości 500 zł

Będą kary za wejście z psem do Lasu Kabackiego

Zakaz spacerowania z psem po Lesie Kabackim obowiązuje od dawna, ale wydaje się, że niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę. Choć tabliczki informujące o zakazie pojawiły się przy wejściu do lasu już w 2017 r., to ludzie wciąż nie tylko wchodzą na jego teren z psami, ale także puszczają zwierzęta wolno. Mieszkańcy Kabat zgłosili ten problem leśnikom, którzy postanowili podjąć zdecydowane kroki.

Urzędnicy zwrócili się o pomoc do Straży Miejskiej. - Liczba zgłoszeń pochodzących od nas i prywatnych obywateli stała się tak duża, że Straż Miejska, która zawiaduje terenem Wilanowa, Ursynowa i Mokotowa, podjęła decyzję, żeby jednak Las Kabacki objąć częstszymi patrolami i żeby uczulać ludzi na to, by jednak przestrzegali przepisów - mówiła Andżelika Gackowska z Lasów Miejskich w rozmowie z Radiem Dla Ciebie.