Będą nowe przejścia dla pieszych na Kruczej. Ulica może także zostać zwężona

Mieszkańcy kontra wiceprezydent Warszawy

Mieszkańcy Warszawy wygrali walkę o wytyczenie dodatkowych przejść dla pieszych na Kruczej. O utworzenie zebr na ulicy w centrum miasta interpelował w sierpniu br. radny Warszawy Piotr Żbikowski. Wówczas uzyskał negatywną odpowiedź od wiceprezydenta Roberta Soszyńskiego, który argumentował, że zmiany źle wpłyną na przepustowość ulicy, a także przyczynią się do generowania zanieczyszczeń powietrza "przez zatrzymujące się i ruszające pojazdy". Decyzja ta jeszcze bardziej zmobilizowała mieszkańców Śródmieścia do walki o poprawę bezpieczeństwa na ulicy.

Spotkanie z sukcesem

W poniedziałek 25 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie, podczas którego mieszkańcy konsultowali swoje postulaty z radnymi oraz dyrektorem Biura Polityki Mobilności i Transportu, Michałem Domaradzkim. - Na slajdach wskazano brakujące przejścia. Podano przykłady przewymiarowanej jezdni. Wskazano, że aktualnie samochody i tak stoją na światłach, więc wytyczenie przejść niczego nie zmienia. Wskazano również, że Rada Miasta już w 2009 roku przyjęto „Strategię transportową Miasta Warszawy”, w której założono na Kruczej strefę "tempo 30" - poinformował Stefan Kotyk. Spotkanie przyniosło zamierzane efekty.

Dwie zebry na Kruczej

Mieszkańcy Śródmieścia i miejscy aktywiści przekonali warszawskie Biuro Polityki Mobilności i Transportu do wytyczenia dodatkowych przejść dla pieszych na ulicy Kruczej. Dwie nowe zebry maja pojawić się już w przyszłym roku. Jedna na odcinku Wilcza - Piękna (przejście bez świateł za to ze zwężeniem jezdni do jednego pasa w obu kierunkach) oraz druga na skrzyżowaniu Krucza/Wilcza po południowej stronie.