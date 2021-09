Będą zmiany na moście Poniatowskiego. ZDM wprowadza udogodnienia dla rowerzystów

Warszawa jest miastem przyjaznym dla rowerzystów. Każdego roku przybywa coraz więcej kilometrów ścieżek rowerowych. Niestety cały czas są punkty na mapie miasta, które dla jednośladów są niebezpieczne. Jednym z takim przykładów jest most Poniatowskiego. Jeśli rowerzysta chce jechać zgodnie z przepisami, zmuszony jest do korzystania z jezdni i to nie tylko ruchliwej, ale także takiej, gdzie wielu kierowców przekracza dozwoloną prędkość. W kierunku centrum znajduje się buspas, ale z niego rowerzyści także nie mogą korzystać. I tutaj pojawia się problem. Jadąc zgodnie z obowiązującymi przepisami, rowerzyści muszą jechać tak naprawdę środkiem drogi. Zajmując prawą stronę lewego pasa znajdują się w sytuacji, w której z jednej strony mają auta, a z drugiej – autobusy.