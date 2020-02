Będzie ul. Lecha Kaczyńskiego w Warszawie? Trzaskowski: Decyzja po wyborach

Trzaskowski chce poczekać z decyzję w sprawie ulicy Lecha Kaczyńskiego, by mogła być ona podjęta ponad podziałami partyjnymi. Prezydent Warszawy nie chce, by ta sprawa stała się elementem kampanii wyborczej.

Bardzo się cieszę, że coraz więcej osób, też w Platformie Obywatelskiej, uważa, że Lech Kaczyński powinien mieć swoją ulicę w Warszawie. Ja z takim wnioskiem wystąpię po wyborach prezydenckich. Niestety przestałem wierzyć w to, że można nie łączyć z polityką spraw, które powinny łączyć. Dziś wszystko łączy się z polityką. Wszyscy wykorzystują każde moje działanie w sposób polityczny, także strona rządowa. W związku z tym, mam nadzieję, że po wyborach, kiedy opadną emocje, będzie można podjąć tę decyzję bez zgiełku politycznego i w zgodzie. Wydaje mi się, że większość warszawianek i warszawiaków zgadza się z tym, że Lech Kaczyński powinien mieć ulicę w Warszawie i będziemy mogli to zrobić ponad podziałami politycznymi. Niestety w kampanii wyborczej jest to niemożliwe - tłumaczy prezydent Warszawy.