Bemowo i Ochota przez miesiąc bez tramwajów. Ruszają przebudowy torów

Rozpoczynają się wakacje a to oznacza, że liczba pasażerów w komunikacji miejskiej będzie spadać. Drogowcy wykorzystują ten czas na remonty. Od 29 czerwca do 24 lipca utrudnienia boją się na Bemowie oraz na Ochocie. Tramwaje nie będą jeździły przez skrzyżowanie ulicy Powstańców Śląskich z Górczewską, a także przez ul. Grójecką i Al. Krakowską.

Utrudnienia na Ochocie

Drogowcy z Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych przebudowują skrzyżowanie ulic Grójeckiej, Harfowej i Racławickiej. Zmiany w tym miejscu poprawią bezpieczeństwo. Projekt przewiduje powstanie sygnalizacji świetlnej, dodatkowego przejścia dla pieszych i przejazdów rowerowych, co ułatwi bezpieczne korzystanie z drogi wszystkim uczestnikom ruchu. Zakres robót obejmuje również przebudowę torowiska tramwajowego i przejazdu przez tory.

Te prace będą wymagały wstrzymania ruchu tramwajów w ul. Grójeckiej i al. Krakowskiej na odcinku od ul. S. Banacha do pętli P+R Al. Krakowska. W poniedziałek, 29 czerwca ok. godz. 1.00 w nocy wykonawca prac wprowadzi także zmiany w ruchu. Najpierw wybuduje tymczasowy przejazd przez tory po północnej stronie skrzyżowania. W kolejnym tygodniu zamknie obydwie zawrotki przez torowisko na wysokości skrzyżowania i skieruje ruch na tymczasowy przejazd – kierowcy jadący ul. Grójecką z obydwu kierunków będą mogli tu zawrócić.