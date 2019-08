Bemowo walczy z jednorazówkami. Dzielnica rozda mieszkańcom torby wielokrotnego użytku

radna m.st. warszawy Marta Sylwestrzak (facebook)

Do Warszawy od dłuższego czasu skrupulatnie docierają coraz to nowe eko-trendy, mające na celu szerzenie świadomości w kwestii dbania o środowisko. Kolejne ratusze dzielnic rezygnują z plastikowych butelek czy sztućców, w centrum miasta wreszcie pojawił się automat do zwrotu butelek - to przykłady zaledwie z ostatnich tygodni. Kolejny krok to zachęcenie mieszkańców do korzystania z wielorazowych toreb na zakupy. Szczegóły w artykule poniżej.